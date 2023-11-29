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Айжан Байзакова родила сына: блогер показала видео из роддома

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Айжан Байзакова с супругом Нурбеком
Айжан Байзакова с супругом Нурбеком. Скрин видео: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова стала мамой во второй раз. Блогер родила сына - мальчик появился на свет накануне. Роды, по словам девушки, прошли нормально, передает NUR.KZ.

«Сначала делайте: тьфу тьфу тьфу», - написала Байзакова под видео из роддома. На кадрах запечатлен трогательный момент, когда Айжан впервые увидела своего малыша. Рядом с девушкой все время находился ее супруг, Нурбек Арыстан - к слову, молодой человек стал отцом впервые.

Байзакова сообщила, что роды прошли нормально, и обещала поделиться подробностями позже. У Айжан это уже второй мальчик - блогер воспитывает сына по имени Алан.

Недавно Айжан Байзакова в юмористическом видео в Instagram показала «участь женщин».

28-летняя блогер также высказала свое отношение к няням.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048199-ayzhan-bayzakova-rodila-syna-bloger-pokazala-video-iz-roddoma/

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