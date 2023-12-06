Фариза Тореали и Дархан Нортаев впервые стали родителями (фото)

Младшая сестра отечественного исполнителя Торегали Тореали поделилась радостной новостью в соцсети. Фариза Тореали сообщила, что впервые стала матерью, передает NUR.KZ.

Фариза разместила фото в карусели, на которых запечатлены она и ее супруг, а также их новорожденный малыш. Комната, в которой стоит детская кровать, украшена воздушными шарами, а на полу стоят вазы с огромными букетами роз.

"Всевышний нам позволил стать родителями. Наше долгожданное счастье. Мы столько молились о нем, Аллах нам дал прочувствовать это. Безмерно благодарю. 9 месяцев я скрывала свою беременность от публики. Боялась сглаза.

Только родился ребенок, как начались проблемы с моим здоровьем. Все наши родные прилетели встречать нас из роддома, но в тот день не были готовы результаты анализов и выписка не состоялась. Спустя несколько дней нас выписали, но при условии, что я должна была тщательно обследоваться", - призналась она.

Ранее мы писали, что у Фаризы Тореали подозревали онкологию. Улетев в Турцию на обследование, она опубликовала фото из больничной палаты и сообщила, что страшный диагноз не подтвердился.

Фариза рассказала, что решение об экстренном полете в Турцию спустя неделю после родов принял ее муж. Они были вынуждены оставить новорожденного дома.

"Мне было очень нелегко, особенно оставить своего малыша дома. Самое главное, что все осталось позади. Делимся с вами своей радостью и желаем всем, кто хочет ребенка, чтобы вам выпало такое счастье. Сейчас мы рядом с малышом и наслаждаемся каждой минутой, проведенной с ним", - написала она.

Подписчики поздравили супругов с пополнением в семье и пожелали маме и ее малышу крепкого здоровья.