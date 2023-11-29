"Мы уже давно дома": родившая второго сына Ерке Есмахан показала "мамские будни"

38-летняя отечественная певица Ерке Есмахан, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала, что они с малышом уже приехали домой из роддома, и показала свежее фото в Instagram, передает NUR.KZ.

На днях стало известно, что Ерке Есмахан родила сына. О радостном событии сообщил в соцсети ее муж, певец Raim.

Чуть позже Ерке вышла на связь с подписчиками из роддома, показав фото мужа с новорожденным сыном.

Певица, теперь уже мать двоих детей, показала новое фото в сторис. Она отметила, что ее с малышом уже выписали из роддома.

"Привет, инста! Мы с малышом уже давно дома и начались наши будни по теме, как на фото.

Я немного отстранилась от инсты, послушав старших, да и для того, чтобы не судачили, мол, эта Ерке только родила, а уже шустрит.

Чуть позже все покажу и расскажу. Спасибо, что ищете меня. У нас все прекрасно. Тысяча благодарностей Аллаху", - написала она.