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Али Окапов вывел на сцену маленького сына на концерте Розы Рымбаевой в Атырау (видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов вывел на сцену сына во время концерта мамы - народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Артист показал видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Концерт Розы Рымбаевой состоялся в Атырау 12 декабря. Али Окапов выступил вместе с ней.

Исполнитель показал в сторис кадры, как вышел на сцену с супругой Акерке Буркитбай, младшим братом Мади и маленьким сыном Зейном.

Зал встретил звездную семью аплодисментами. Отметим, что супруга Али, кобызистка Акерке Буркитбай, также родом из Атырау.

Напомним, Али Окапов и Акерке Буркитай впервые стали родителями в феврале этого года, у них родился сын. Артист поведал о своих чувствах после рождения первенца, которого назвали Зейном. А фото Розы Рымбаевой с любимым внуком умилило Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2050632-ali-okapov-vyvel-na-stsenu-malenkogo-syna-na-kontserte-rozy-rymbaevoy-v-atyrau-video/

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