Али Окапов вывел на сцену маленького сына на концерте Розы Рымбаевой в Атырау (видео)

Казахстанский певец Али Окапов вывел на сцену сына во время концерта мамы - народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Артист показал видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Концерт Розы Рымбаевой состоялся в Атырау 12 декабря. Али Окапов выступил вместе с ней.

Исполнитель показал в сторис кадры, как вышел на сцену с супругой Акерке Буркитбай, младшим братом Мади и маленьким сыном Зейном.

Зал встретил звездную семью аплодисментами. Отметим, что супруга Али, кобызистка Акерке Буркитбай, также родом из Атырау.

Напомним, Али Окапов и Акерке Буркитай впервые стали родителями в феврале этого года, у них родился сын. Артист поведал о своих чувствах после рождения первенца, которого назвали Зейном. А фото Розы Рымбаевой с любимым внуком умилило Сеть.