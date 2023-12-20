"Дай Бог каждой женщине": Байзакова показала необычное фото с новорожденным малышом
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Айжан Байзакова показала подписчикам Instagram необычное фото с новорожденным сыном Асадуллой. Блогерша пожелала всем женщинам испытать радость материнства, передает NUR.KZ.
28 ноября этого года Байзакова стала матерью во второй раз - известная казахстанская блогерша родила сына. Мальчика назвали Асадулла.
Лица новорожденного малыша Айжан все еще не показывает, зато всячески делится с многомиллионной аудиторией в Instagram радостями материнства.
На этот раз инста-дива показала подписчикам необычное фото - на нем еще беременная Байзакова смотрит в зеркало, а в отражении видит себя, только уже с малышом на руках.
"Дай Бог каждой женщине испытать счастье материнства и любви", - подписала публикацию блогерша.
Это не первый раз, когда Байзакова креативно подходит к демонстрации своего малыша - на прошлой неделе видео с маленьким Асадуллой умилило Казнет.
Накануне девушка поделилась с подписчиками советами касательно материнства и отметила, что не старается быть идеальной мамой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051704-day-bog-kazhdoy-zhenschine-bayzakova-pokazala-neobychnoe-foto-s-novorozhdennym-malyshom/