Ставшие родителями в третий раз Нурбек и Амина Нуртаза поделились первыми фото малыша

Нурбек и Амина Нуртаза с малышом. Фото: instagram.com/aminaxo26

Казахстанские блогеры-миллионники Нурбек и Амина Нуртаза стали родителями в третий раз. Радостную весть они сообщили своим подписчикам в Instagram и опубликовали первое фото малыша, передает NUR.KZ.

"Можете нас поздравлять. Мы трижды стали родителями", - прокомментировали супруги трогательные фотографии из роддома.

Ранее беременная Амина Нуртаза рассказала, что у них будет сын.

Подписчики, в числе которых известные блогеры и артисты, поздравили супружескую пару с пополнением в семье. Они пожелали крепкого здоровья новорожденному, а его маме - скорейшего восстановления.

"Я ждала вашего малыша больше, чем вы", "Ура, поздравляю!", "Растите большими", "Очень рада за вас. Амина - сильная женщина", "Желаю, чтобы в вашей семье счастье только преумножалось", "Пусть растет на радость вам", - отреагировали пользователи Казнета.

Отметим, что у Амины и Нурбека подрастают две очаровательные дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026149-stavshie-roditelyami-v-tretiy-raz-nurbek-i-amina-nurtaza-podelilis-pervymi-foto-malysha/