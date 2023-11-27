Ставший отцом в четвертый раз Суперпапа Серик встретил жену и сына из роддома (видео)

Казахстанский блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, стал отцом в четвертый раз и устроил яркую выписку жене и сыну из роддома. Счастливыми моментами он поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Серик и его супруга рассекретили пол четвертого малыша на гендер-пати. А после семья порадовала подписчиков позитивной фотосессией.

Блогер на днях стал папой в четвертый раз, о чем сообщил своим подписчикам. Он показал, как встретил жену и новорожденного сына из роддома.

Суперпапа Серик постарался сделать так, чтобы этот день навсегда остался в их памяти. Разделить радость с супругами пришли родные и друзья.

"Ура! Мы наконец-то дома! Всем огромное спасибо за поздравления", - написал многодетный папа.

"Пусть всегда в доме будет такое праздничное настроение", "Диля - умничка, скорейшего восстановления!", "Аж помолодел папа Серик", "Чудесная семья, так люблю на вас смотреть", - написали пользователи соцсети.