Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ставший отцом в четвертый раз Суперпапа Серик встретил жену и сына из роддома (видео)

Опубликовано:

Серик Тлеулесов с супругой
Серик Тлеулесов с супругой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, стал отцом в четвертый раз и устроил яркую выписку жене и сыну из роддома. Счастливыми моментами он поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Серик и его супруга рассекретили пол четвертого малыша на гендер-пати. А после семья порадовала подписчиков позитивной фотосессией.

Блогер на днях стал папой в четвертый раз, о чем сообщил своим подписчикам. Он показал, как встретил жену и новорожденного сына из роддома.

Суперпапа Серик постарался сделать так, чтобы этот день навсегда остался в их памяти. Разделить радость с супругами пришли родные и друзья.

"Ура! Мы наконец-то дома! Всем огромное спасибо за поздравления", - написал многодетный папа.

"Пусть всегда в доме будет такое праздничное настроение", "Диля - умничка, скорейшего восстановления!", "Аж помолодел папа Серик", "Чудесная семья, так люблю на вас смотреть", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047763-stavshiy-ottsom-v-chetvertyy-raz-superpapa-serik-vstretil-zhenu-i-syna-iz-roddoma-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.