Ставший отцом в четвертый раз Суперпапа Серик встретил жену и сына из роддома (видео)
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Казахстанский блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, стал отцом в четвертый раз и устроил яркую выписку жене и сыну из роддома. Счастливыми моментами он поделился в Instagram, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что Серик и его супруга рассекретили пол четвертого малыша на гендер-пати. А после семья порадовала подписчиков позитивной фотосессией.
Блогер на днях стал папой в четвертый раз, о чем сообщил своим подписчикам. Он показал, как встретил жену и новорожденного сына из роддома.
Суперпапа Серик постарался сделать так, чтобы этот день навсегда остался в их памяти. Разделить радость с супругами пришли родные и друзья.
"Ура! Мы наконец-то дома! Всем огромное спасибо за поздравления", - написал многодетный папа.
"Пусть всегда в доме будет такое праздничное настроение", "Диля - умничка, скорейшего восстановления!", "Аж помолодел папа Серик", "Чудесная семья, так люблю на вас смотреть", - написали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047763-stavshiy-ottsom-v-chetvertyy-raz-superpapa-serik-vstretil-zhenu-i-syna-iz-roddoma-video/