"Прекрасные моменты": Ерке Есмахан показала фото мужа с новорожденным сыном

Казахстанская певица Ерке Есмахан, ставшая мамой во второй раз, показала в соцсети фото мужа с новорожденным сыном. Она отметила, что Raim очень счастлив, передает NUR.KZ.

Напомним, на днях стало известно, что 38-летняя Ерке Есмахан родила сына. Артистка вышла на связь с подписчиками из роддома.

"Приветствую вас, казахстанцы! Привет, инстамир! Перед вами супруга Райымбека, мать двоих детей, певица Ерке Есмахан.

От всего сердца благодарим всех, кто поздравил нас с большой радостью, произошедшей в нашей семье! Спасибо за теплые пожелания! Пусть и в ваших домах будет такая радость!" - написала Ерке.

Певица отметила, что они с мужем очень счастливы.

"Сейчас мы переживаем прекрасные моменты, конечно же, впереди сладкие дни и бессонные ночи", - продолжила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Позже певица показала фото мужа и сына, отметив, что Raim ни на шаг не отходит от своего первенца.

"Вы, наверное, заметили, кто сильно балует малыша, ухаживает за ним, никого не подпускает к нему, носит его, приучая к рукам? Все интересное впереди, даст Аллах, все увидит сам", - отметила она.