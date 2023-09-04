"Лучший подарок к моему дню рождения": Тимур Балымбетов стал отцом во второй раз

Тимур Балымбетов с сыном. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер, интервьюер, телеведущий Тимур Балымбетов и его супруга Лаура стали родителями во второй раз, об этом счастливый отец сообщил в Instagram, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать, наш малыш! Ты решил появиться на свет именно в этот день - 4 сентября, видимо, как лучший подарок от Бога и твоей мамы к моему дню рождения.

Мы и твой братик тебя безмерно любим, сынок!" - написал Тимур Балымбетов в своей ленте и опубликовал фото с новорожденным на руках.

Жулдыз Абдукаримова, Динара Сатжан, Дина Толепберген, Акерке Буркитбай и другие знаменитости поспешили поздравить счастливого отца с пополнением в семье и днем рождения.

"Супер! Вот это подарок! Мои поздравления", "В нашем полку прибыло, девы", "С днем рождения, Тимур! Добро пожаловать в этот мир, малыш!", "Пусть Аллах дарует долгую и счастливую жизнь", - написали пользователи соцсети.

Напомним, недавно Тимур и Лаура Балымбетовы попросили фанатов подобрать имя для будущего малыша. Супруги впервые стали родителями в ноябре 2021 года. У них родился сын Иса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035095-luchshiy-podarok-k-moemu-dnyu-rozhdeniya-timur-balymbetov-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz/