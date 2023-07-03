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Ставший отцом в седьмой раз Абай Бегей устроил сюрприз жене на день рождения (видео)

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Абай Бегей с женой
Абай Бегей с женой. Фото: instagram.com/fari___za____zhan

Отечественный певец Абай Бегей, недавно ставший отцом в седьмой раз, устроил сюрприз своей жене на день рождения. Видео поздравления он разместил в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной Абай Бегей стал отцом в седьмой раз и устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома.

Певец решил устроить сюрприз любимой супруге на день ее рождения, он купил для нее огромный букет роз. В честь именинницы домочадцы и друзья спели песню и препонесли ей торт с зажженными свечами.

Исполнитель написал в Instagram трогательные слова, тепло поздравив мать своих детей.

Умиленные подписчики оставили свои пожелания.

"Поздравляем от чистого сердца", "Фариза заслуживает счастья", "Будьте счастливы", "Такое тепло исходит от нашей келин", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Абаю Бегею подарили VIP-номер на день рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027370-stavshiy-ottsom-v-sedmoy-raz-abay-begey-ustroil-syurpriz-zhene-na-den-rozhdeniya-video/

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