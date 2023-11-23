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Ерке Есмахан родила сына (фото)

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан родила сына. О долгожданном прибавлении в семействе рассказал супруг певицы RaiM, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Қайда?" родила долгожданного первенца своему супругу Райму - мальчика. Он уже успел взять сына на руки и выложил фото с малышом в Instagram.

"Аль-Хамду ли-Ллях! Добро пожаловать, сынок!", - подписал публикацию новоиспеченный папа.

Как мы сообщали ранее, период беременности Ерке Есмахан был полон слухов - в Сети предполагали, что она может быть ложной.

Недавно 38-летняя Есмахан отвечала на усмешки по поводу разницы в возрасте с супругом исполнительницы. Напомним, отношения с Райымбеком Бактыгереевым Ерке зарегистрировала этой весной. Супруг на 12 лет младше певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047202-erke-esmahan-rodila-syna-foto/

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