Ерке Есмахан родила сына (фото)

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан родила сына. О долгожданном прибавлении в семействе рассказал супруг певицы RaiM, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Қайда?" родила долгожданного первенца своему супругу Райму - мальчика. Он уже успел взять сына на руки и выложил фото с малышом в Instagram.

"Аль-Хамду ли-Ллях! Добро пожаловать, сынок!", - подписал публикацию новоиспеченный папа.

Как мы сообщали ранее, период беременности Ерке Есмахан был полон слухов - в Сети предполагали, что она может быть ложной.

Недавно 38-летняя Есмахан отвечала на усмешки по поводу разницы в возрасте с супругом исполнительницы. Напомним, отношения с Райымбеком Бактыгереевым Ерке зарегистрировала этой весной. Супруг на 12 лет младше певицы.