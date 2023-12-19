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30 лет независимости Казахстана

"Не стараюсь быть идеальной мамой": Байзакова поделилась советом по воспитанию детей

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, которая недавно стала мамой во второй раз, поделилась с подписчицами в Instagram советом по воспитанию детей, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября Айжан Байзакова стала мамой во второй раз. У нее родился еще один сын. Подписчики поинтересовались, как сложились отношения ее старшего сына Алана с родителями мужа.

"Когда он их увидел в первый раз, подбежал со словами: "Аташка и апашка!". И они растаяли, весь день "не отлипали" друг от друга", - призналась она.

У Айжан попросили совета, как стать хорошей мамой.

"Будьте просто счастливой мамой и любите своих детей. Как говорится, какой бы идеальной мамой вы ни были, вашему ребенку будет что рассказать психологу.

Я не стараюсь быть идеальной, делаю все, как чувствую. Чувствую, что надо обнять - обнимаю, чувствую, что надо поругать - ругаю, хочу уделить внимание - уделяю, устала - отдыхаю", - рассказала она.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Ранее Айжан Байзакова рассказала, что сделала тест на национальность, результаты которого ее удивили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051415-ne-starayus-byt-idealnoy-mamoy-bayzakova-podelilas-sovetom-po-vospitaniyu-detey/

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