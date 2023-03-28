"Он главный теперь": Али Окапов показал, как изменилась жизнь в их доме с рождением малыша

Али Окапов, Акерке Буркитбай, Розы Рымбаева, Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Певец Али Окапов поделился забавным видео в Instagram с участием его мамы - народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, которая недавно стала бабушкой, передает NUR.KZ.

"Этот бой был проигран до его начала, против внука шансов просто нет. Хотя бы не выкидывайте мой портрет, я его унесу", - шутливо подписал Али видео, добавив хештег "Окапов Зейн Алиулы".

На кадрах видно, как Роза Рымбаева снимает со стены портрет Али, освобождая место для нового портрета, на котором она запечатлена с любимым внуком. Мади помогает маме осуществить задуманное.

"Он главный теперь", - сказала Роза Куанышевна.

"Мы теперь просто мамины аранжировщики", - прокомментировал видео Мади.

Подписчики умилились теплым кадрам.

"Мамы - они такие, королевы наши", "Да здравствуют такие бабушки, которые так любят своих внучат", "Любимая легенда, низкий поклон", "Такие приятные моменты", "Внуки слаще детей", - отметили фанаты.

Напомним, в конце февраля Роза Рымбаева стала бабушкой. Ее внука впервые показали на праздновании его бесик-тоя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014306-on-glavnyy-teper-ali-okapov-pokazal-kak-izmenilas-zhizn-v-ih-dome-s-rozhdeniem-malysha/