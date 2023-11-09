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"Какой же ты удивительный": Тимур и Лаура Балымбетовы впервые показали второго сына

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Тимур Балымбетов с женой и сыновьями
Тимур Балымбетов с женой и сыновьями. Фото: instagram.com/balymbetova_laura

Известный интервьюер Тимур Балымбетов и его супруга Лаура впервые показали публике своего маленького сына. Фото счастливые родители разместили в Instagram, передает NUR.KZ.

В начале сентябре Тимур и Лаура Балымбетовы стали родителями во второй раз. Супруги не скрывают своей радости, теперь у них два сына - Иса и Диас.

"Диас. Ох, какой же ты удивительный! Ты такой красивый и не похож ни на кого. Пишу этот пост, чай стынет, а ты лежишь и не хочешь спать. Спасибо!

Спасибо тебе за счастье, которое ты нам подарил. За бессонные, но драгоценные ночи и часы с тобой. За радость держать и нюхать тебя каждый час. Мы тебя бесконечно любим.

С тобой мы понимаем, как сильно нас любит Бог! И Иса тебя обязательно полюбит, хотя мы знаем, что он тебя уже любит!" - отмечено под теплыми семейными фото.

"Красивая семья", "Когда за третьим?", "Какой он у вас другой, совсем не похож на Ису, на маму немножко похож, кажется! А Иса на папу", "Как можно родить, и сразу быть в такой идеальной форме?", "Так классно наблюдать, совсем недавно Балу был один, и в один момент вас стало двое, трое и вот уже четверо", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044948-kakoy-zhe-ty-udivitelnyy-timur-i-laura-balymbetovy-vpervye-pokazali-vtorogo-syna/

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