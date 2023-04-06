Ставший отцом в третий раз Нурболат Абдуллин рассекретил пол и имя ребенка (фото, видео)

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный певец Нурболат Абдуллин, ставший отцом в третий раз, рассекретил пол и имя новорожденного. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Нурболат Абдуллин заинтриговал фото с младенцем. Поклонники предположили, что певец стал отцом в третий раз, и не ошиблись. Он показал в сторис, как сидит у кроватки ребенка.

"Присматриваю за ребенком в ночную смену. Цена 500 евро. Надену одежду, которая не распахивается на груди", - пошутил он, намекая на то, что фанаты ругают его за привычку носить рубашку с расстегнутыми пуговицами.

Нурболат Абдуллин с дочерью. Скриншот: instagram.com/nurbullin

Артист сообщил, что у него родилась еще одна девочка. Он нарек ее именем Минуар, что означает "светлая, лучезарная, город Медина".

Сторис Нурболата Абдуллина. Скрин: instagram.com/nurbullin

В Сети также появилось видео, как счастливый отец встречает супругу и новорожденную дочь из роддома.

Виео взято со страницы Жасулана Шаденова в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015665-stavshiy-ottsom-v-tretiy-raz-nurbolat-abdullin-rassekretil-pol-i-imya-rebenka-foto-video/