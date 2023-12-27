Ерке Есмахан и RaiM отпраздновали месяц с рождения сына в узком семейном кругу (фото)

Ерке Есмахан подвела свои личные итоги уходящего 2023 года. Певица показала в Instagram теплые семейные фотографии с супругом RaiM и двумя детьми, передает NUR.KZ.

"Семья". Так начала текст душевной публикации исполнительница хита "Қайда?" - это, по сути, и стало главным итогом 2023 года для нее.

Ерке показала уютные семейные фотографии с супругом и двумя сыновьями, младшему из которых исполнился месяц. Маленького Ислама по очереди на руках держали все - его старший брат, затем мама, а потом - и папа.

Мужчины семейства нарядились в белое, а Ерке выбрала бордовый комплект. Виновник торжества даже примерил праздничную новогоднюю шапочку.

Сама Ерке поразмышляла о том, как для нее прошел 2023 год.

"Январь 2023 года начался с построения нашей семьи. Декабрь 2023 года заканчивается тем, что мы держим на руках нашего маленького ангела и отмечаем 1-месячный день рождения. Большое спасибо Всевышнему!" - пишет казахстанская звезда.

Далее Ерке вновь намекнула на то, что надеется на очередное пополнение в семействе. Ранее она уже упоминала, что надеется в будущем родить дочку.

"Надеюсь, что мы вчетвером будем едины, нас станет больше, и мы будем встречать новые и новые года в добром здравии и безопасности", - говорит Есмахан.

Певица от лица всей семьи пожелала подписчикам счастья, исполнения желаний и успешного 2024 года.

Ранее мы рассказывали, кто из казахстанских звезд сочетался браком в уходящем году. В список вошли музыканты Ерке Есмахан и RaiM.