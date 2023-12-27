Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ерке Есмахан и RaiM отпраздновали месяц с рождения сына в узком семейном кругу (фото)

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан подвела свои личные итоги уходящего 2023 года. Певица показала в Instagram теплые семейные фотографии с супругом RaiM и двумя детьми, передает NUR.KZ.

"Семья". Так начала текст душевной публикации исполнительница хита "Қайда?" - это, по сути, и стало главным итогом 2023 года для нее.

Ерке показала уютные семейные фотографии с супругом и двумя сыновьями, младшему из которых исполнился месяц. Маленького Ислама по очереди на руках держали все - его старший брат, затем мама, а потом - и папа.

Мужчины семейства нарядились в белое, а Ерке выбрала бордовый комплект. Виновник торжества даже примерил праздничную новогоднюю шапочку.

Сама Ерке поразмышляла о том, как для нее прошел 2023 год.

"Январь 2023 года начался с построения нашей семьи. Декабрь 2023 года заканчивается тем, что мы держим на руках нашего маленького ангела и отмечаем 1-месячный день рождения. Большое спасибо Всевышнему!" - пишет казахстанская звезда.

Далее Ерке вновь намекнула на то, что надеется на очередное пополнение в семействе. Ранее она уже упоминала, что надеется в будущем родить дочку.

"Надеюсь, что мы вчетвером будем едины, нас станет больше, и мы будем встречать новые и новые года в добром здравии и безопасности", - говорит Есмахан.

Певица от лица всей семьи пожелала подписчикам счастья, исполнения желаний и успешного 2024 года.

Ранее мы рассказывали, кто из казахстанских звезд сочетался браком в уходящем году. В список вошли музыканты Ерке Есмахан и RaiM.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052858-erke-esmahan-i-raim-otprazdnovali-mesyats-s-rozhdeniya-syna-v-uzkom-semeynom-krugu-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.