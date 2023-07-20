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"Теперь мама двух принцесс": Айсауле Бакытбек родила вторую дочь (видео)

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек родила вторую дочь. Об этом сообщила в своем Instagram актриса и телеведущая Аша Матай, поздравив молодую маму с пополнением в семье, передает NUR.KZ.

Напомним, весной Айсауле Бакытбек сообщила о том, что ждет второго ребенка. Впервые блогер стала мамой в январе 2022 года. И теперь стало известно, что у нее родилась еще одна девочка. Радостной новостью в Сети поделилась ее двоюродная сестра Аша Матай.

"Спешу поделиться классной новостью. В нашей семье пополнение! Айса, поздравляю! Теперь Айсауле Бакытбек - мама двух принцесс", - отметила она.

Мы писали также, что Айсауле Бакытбек рассказала, как решилась на вторую беременность. Она поделилась своим мнением о партнерских родах. По ее словам, муж присутствовал на ее первых родах и всячески ее поддерживал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029469-teper-mama-dvuh-printsess-aysaule-bakytbek-rodila-vtoruyu-doch-video/

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