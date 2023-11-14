Актер Ерик Хамидуллаев впервые стал отцом

Казахстанский актер Ерик Хамидуллаев, сыгравший в сериалах "Степные ястребы", "Гнездо ласточки", впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной актеры Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова сыграли пышную свадьбу. А в октябре они сообщили о скором пополнении в семье. Фанаты догадались из видео, которое опубликовали супруги, что у них будет девочка.

Ерик и Акниет написали в соцсети, что малышка появилась на свет вчера, 13 октября.

"По воле Аллаха мы стали родителями. 13.11.2023. 8.20", - отмечено в публикации.

"Мы так рады, поздравляем!", "Пусть хранит вас Бог от дурного глаза, будьте счастливы", "Поздравляю, брат!", "Самая классная пара", - написали пользователи соцсети.