Актер Ерик Хамидуллаев впервые стал отцом
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Казахстанский актер Ерик Хамидуллаев, сыгравший в сериалах "Степные ястребы", "Гнездо ласточки", впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Напомним, этой весной актеры Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова сыграли пышную свадьбу. А в октябре они сообщили о скором пополнении в семье. Фанаты догадались из видео, которое опубликовали супруги, что у них будет девочка.
Ерик и Акниет написали в соцсети, что малышка появилась на свет вчера, 13 октября.
"По воле Аллаха мы стали родителями. 13.11.2023. 8.20", - отмечено в публикации.
"Мы так рады, поздравляем!", "Пусть хранит вас Бог от дурного глаза, будьте счастливы", "Поздравляю, брат!", "Самая классная пара", - написали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045664-akter-erik-hamidullaev-vpervye-stal-ottsom/