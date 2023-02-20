Розу Рымбаеву с рождением внука поздравили артисты

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева стала бабушкой. С рождением внука ее поздравили коллеги по сцене. Одна из первых сообщила об этом в Instagram певица Макпал Жунусова, передает NUR.KZ.

"Роза Куанышевна, поздравляю вас с такой радостью, с тем, что вы стали бабушкой! Пусть вырастет большим человеком", - отметила Макпал Жунусова. Она уточнила в комментариях, что у певицы родился внук.

Обрадованные подписчики поздравили Розу Рымбаеву и пожелали ее внуку крепкого здоровья.

К поздравлениям также присоединилась артистка Толкын Забирова. Она написала теплые пожелания в своем Instagram, отметив аккаунты Розы Рымбаевой и ее сына Али Окапова.

"Добрая весть! В нашей стране родился еще один гражданин! Роза Куанышевна, поздравляю вас с таким долгожданным радостным событием! Пусть он вырастет настоящим сыном народа.

Пусть будет талантливым продолжателем рода своего деда Таскына Окапова. Пусть будет уважаем народом, как и вы. Пусть будет таким же воспитанным и культурным, как его отец. Пусть в вашей семье всегда будет радость!" - пожелала она.

Розу Рымбаеву также тепло поздравила певица Меруерт Тусипбаева. Она сообщила, что у любимой народом артистки на свет появился внук Зейн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010030-rozu-rymbaevu-s-rozhdeniem-vnuka-pozdravili-artisty/