Блогер-миллионник Сабира Жараскызы стала мамой в четвертый раз

Казахстанский блогер и актриса Сабира Жараскызы, известная по фильму "Джохан", родила четвертого ребенка. О радостном событии в семье она рассказала в соцсети, передает NUR.KZ.

Счастливая мама разместила первое фото с малышом. И отметила, что у нее родился мальчик.

"Добро пожаловать, Алмасулы. 08.10.23", - написала Сабира.

Подписчики, в числе которых Жулдыз Абдукаримова, Сабина Алтынбекова, Жания Джуринская, Гульназ Жоланова, Жазира Байрбекова и другие казахстанские знаменитости, поздравили ее с рождением ребенка. К ним присоединились и другие пользователи Казнета.

"Поздравляю вашу семью с пополнением", "Молодец", "Так рада за вас", "Здоровья маме и малышу", "Поздравляю, дорогая!", "Долгой ему жизни", - написали они.

Отметим, что в сентябре также пополнилась семья интервьюера Тимура Балымбетова. У него родился второй сын. Вайнер Сергазы Токтарбекулы тоже стал отцом во второй раз.