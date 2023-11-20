Цветы, шары и ростовые куклы: Ерик Хамидуллаев встретил жену и дочь из роддома (фото, видео)

Молодой актер Ерик Хамидуллаев устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Кадрами Ерик и Акниет поделились в соцсети и умилили подписчиков, передает NUR.KZ.

Неделю назад Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова впервые стали родителями. У них родилась дочь. Пара показала в соцсети фото и видео с выписки из роддома.

Новоиспеченный отец встретил жену и новорожденную дочь с воздушными шарами, букетами цветов. Ростовые куклы в образе младенца украсили семейный праздник, где присутствовали родные и близкие друзья.

Дома Акниет и малышку тоже ждал сюрприз - комната была украшена бело-розовыми шарами с надписью "Добро пожаловать в семью, Адина". В честь девочки испекли красивый торт.

"Дома ждала нас такая атмосфера. Вот так вот встретили нас", - написала актриса.

"Мою дочь тоже зовут Адина, замечательное имя", "Нам тоже дай Аллах испытать такую же радость", "Пусть маленькая Адина будет счастлива", - прокомментировали подписчики.