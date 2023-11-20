Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Цветы, шары и ростовые куклы: Ерик Хамидуллаев встретил жену и дочь из роддома (фото, видео)

Опубликовано:

Ерик Хамидуллаев с женой и дочерью
Ерик Хамидуллаев с женой и дочерью. Фото: instagram.com/khami93

Молодой актер Ерик Хамидуллаев устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Кадрами Ерик и Акниет поделились в соцсети и умилили подписчиков, передает NUR.KZ.

Неделю назад Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова впервые стали родителями. У них родилась дочь. Пара показала в соцсети фото и видео с выписки из роддома.

Новоиспеченный отец встретил жену и новорожденную дочь с воздушными шарами, букетами цветов. Ростовые куклы в образе младенца украсили семейный праздник, где присутствовали родные и близкие друзья.

Дома Акниет и малышку тоже ждал сюрприз - комната была украшена бело-розовыми шарами с надписью "Добро пожаловать в семью, Адина". В честь девочки испекли красивый торт.

"Дома ждала нас такая атмосфера. Вот так вот встретили нас", - написала актриса.

"Мою дочь тоже зовут Адина, замечательное имя", "Нам тоже дай Аллах испытать такую же радость", "Пусть маленькая Адина будет счастлива", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046663-tsvety-shary-i-rostovye-kukly-erik-hamidullaev-vstretil-zhenu-i-doch-iz-roddoma-foto-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.