Цветы, шары и ростовые куклы: Ерик Хамидуллаев встретил жену и дочь из роддома (фото, видео)
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Молодой актер Ерик Хамидуллаев устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Кадрами Ерик и Акниет поделились в соцсети и умилили подписчиков, передает NUR.KZ.
Неделю назад Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова впервые стали родителями. У них родилась дочь. Пара показала в соцсети фото и видео с выписки из роддома.
Новоиспеченный отец встретил жену и новорожденную дочь с воздушными шарами, букетами цветов. Ростовые куклы в образе младенца украсили семейный праздник, где присутствовали родные и близкие друзья.
Дома Акниет и малышку тоже ждал сюрприз - комната была украшена бело-розовыми шарами с надписью "Добро пожаловать в семью, Адина". В честь девочки испекли красивый торт.
"Дома ждала нас такая атмосфера. Вот так вот встретили нас", - написала актриса.
"Мою дочь тоже зовут Адина, замечательное имя", "Нам тоже дай Аллах испытать такую же радость", "Пусть маленькая Адина будет счастлива", - прокомментировали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046663-tsvety-shary-i-rostovye-kukly-erik-hamidullaev-vstretil-zhenu-i-doch-iz-roddoma-foto-video/