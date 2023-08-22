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Ставшая мамой во второй раз Айсауле Бакытбек рассекретила имя дочери (видео)

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Айсауле Бакытбек с мужем и дочерьми
Айсауле Бакытбек с мужем и дочерьми. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала, каким необычным и красивым именем нарекла дочь. Пользователи соцсети пожелали девочке счастья, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля Айауле Бакытбек родила вторую дочь.

"Как думаете, какое имя мы выбрали?" - спросила она своих подписчиков.

Из видео, которое Айсауле разместила в ленте, стало понятно, как нарекли девочку.

Подписчики оставили свои комментарии под видео.

"Боялась, что будет Оливия", "До конца не думала, что Сәтті", "Пусть за Сәтті последуют братья-близнецы", "Пусть в жизни малышки будет много удачи", "Сатиша наша", "Особенное имя", "Имя очень редко встречается", "Молодец, Айсауле, дали девочке казахское имя", "Такая лапочка, голос такой миленький", "Какое необычное и красивое имя", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033408-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-aysaule-bakytbek-rassekretila-imya-docheri-video/

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