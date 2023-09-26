"Без шоу, оркестра, джипов": Абай Асылхан показал выписку жены и дочери из роддома

Казахстанский актер Абай Асылхан устроил выписку жене и новорожденному ребенку из роддома. Он рассказал в соцсети, что они с супругой отказались от шумного торжества в этот день, передает NUR.KZ.

Напомним, немногим ранее стало известно, что у Абай Асылхана и Жанель Макажан родилась дочь. Позже Абай рассекретил имя дочери и показал первое фото с ней.

"Выписались из роддома. Решили провести этот момент только втроем. Без грандиозного шоу, певцов, оркестра, джипов, толпы людей.

Почему? Потому что начали осознавать насколько тонкие такие моменты в жизни и хочется их проживать сполна! Желаем каждому ощутить чувство родительского счастья!" - написал актер, разместив фото в ленте.

"Очень правильно сделали", "С благополучным приземлением, всех благ! Пусть растет на радость вам", "Будьте счастливы, пусть и в нашем доме будет такая радость", - написали пользователи Сети.