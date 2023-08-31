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Айсауле Бакытбек показала кадры с праздника, устроенного по случаю 40 дней второй дочери

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек с дочерью
Айсауле Бакытбек с дочерью. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Отечественный блогер Айсауле Бакытбек показала в соцсети кадры с семейного мероприятия, которое было проведено в честь ее недавно родившейся второй дочери, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля Айсауле Бакытбек родила вторую дочь. Позже она рассекретила имя новорожденной дочери.

Айсауле и ее семья провели обряд "қырқынан шығару" - 40 дней со дня рождения ребенка. Красочными фото и видео счастливая мама поделилась в своем сторис и ленте.

"Поздравляем", "Волшебно", "Как быстро время летит, вроде только недавно родила", "Пусть наша девочка Cәтті будет счастлива", "Пусть у нее в жизни все будет так же ярко", "Счастливого детства малышке", "Какое красивое и необычное имя", - отметили подписчики, пожелав здоровья девочке и ее маме.

Видео взято со страницы Айсауле Бакытбек в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034618-aysaule-bakytbek-pokazala-kadry-s-prazdnika-ustroennogo-v-chest-40-dney-vtoroy-docheri/

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