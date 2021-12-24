"Грэмми", концерты и имя на Марсе: самые громкие успехи казахстанских звезд в этом году

Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Этот год, несмотря на сложности, связанные с пандемией, получился знаковым для многих представителей казахстанского шоу-бизнеса - кто-то стал известен на весь мир, кто-то сменил род деятельности и стал от этого счастливее, а чье-то имя и вовсе запечатлели на другой планете. Предлагаем вспомнить самые громкие успехи казахстанских звезд в 2021 году.

Иманбек Зейкенов

Этот год Иманбек по праву может считать своим. В феврале он и известная британская певица Рита Ора представили трек из совместного музыкального мини-альбома "Bang". А в марте стало известно, что Зейкенов стал первым казахстанцем, который выиграл премию "Грэмми". Престижную награду он получил благодаря ремиксу на композицию Roses SAINt JHN.

Димаш и другие отечественные звезды принялись поздравлять музыканта с "Грэмми". К этим поздравлениям присоединился и Токаев.

А чуть позже Иманбек получил еще одну награду - от команды соцсети ВКонтакте. Затем Иван Ургант пригласил Зейкенова на свое шоу. Диджей согласился и стал гостем "Вечернего Урганта".

Казахстанцы в Майами устроили челлендж в поддержку Иманбека. Вскоре артист объявил о выходе нового трека с легендарными зарубежными звездами. А после этого Иманбека пригласили на Comedy Bar, где он записал новый ремикс.

Кроме того, казахстанец выпустил трек с Моргенштерном. В конце мая мы сообщили, что Иманбек вошел в рейтинг Forbes "30 до 30". Спустя два месяца он в костюме от Prada появился на обложке мужского глянцевого журнала. Осенью Зейкенов выиграл премию от GQ Russia в номинации "Открытие года". А в октябре Иманбек получил "серебряную" кнопку в Youtube.

Димаш Кудайберген

Не менее успешным стал год и для любимца многих казахстанцев - Димаша.

В январе мы писали о том, что зрители из 100 стран посмотрели онлайн-концерт Димаша Кудайбергена. А еще он спел «Самалтау» на открытии недели инаугурации президента США.

Позже певец получил "золотую кнопку" от YouTube. Мы также писали, что имя Димаша попало на Марс. В марте клип Кудайбергена возглавил рейтинг MTV в США.

Казахстанский подросток сделал портрет Димаша из 500 кубиков Рубика. В апреле стало известно, что в честь него в Риге откроют райский уголок Казахстана. А еще певец получил поздравление с днем рождения от самого президента.

В июле артист поднял флаг юбилейного фестиваля "Славянский базар". Кроме того, стало известно, что Кудайберген будет судить "Новую волну-2021" в Сочи. На этом фестивале он исполнил новую песню. Красивый поступок Димаша оценили на "Новой волне".

В первый день октября мы сообщили, что Димаш Кудайберген был признан самым красивым мужчиной Азии. К огорчению некоторых казахстанских фанатов музыкант уехал в Китай.

Чуть позже он попал в чарт горячих трендов Billboard. А еще он оказался в топ-10 самых популярных в соцсетях артистов мира.

Недавно артиста наградили за заслуги в области культуры.

Скриптонит

Еще одним казахстанцем, чьи успехи в этом году невозможно не заметить, стал Скриптонит.

В апреле его новый альбом оказался на первом месте российского чарта Apple Music Top Albums. Летом Скриптонит выпустил новый альбом "Плохие привычки". Фанаты артиста очень обрадовались его новому творчеству.

Чуть позже музыкант вошел в топ-100 артистов Genius, став в списке единственным певцом из СНГ. А почти сразу после этого казахстанец представил новый трек.

В начале декабря Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music.

Арман Давлетяров

В начале года Арман Илюбаевич потряс поклонников сообщением о своем уходе с поста гендиректора «Муз-ТВ». Однако это обернулось открытием новых страниц в его жизни и творчестве.

Он стал делиться своими размышлениями с фанатами. В одном из постов Давлетяров заявил, что "жизнь не там, где много машин и денег". А вскоре после этого рассказал о своем музыкальном альбоме.

Кроме того, медиаменеджер открыл в себе талант художника. Затем стало известно о выходе в печать его новой книги.

Недавно Давлетяров рассказал о позитивных переменах в своей жизни. На днях он отметил День независимости Казахстана с диаспорой казахов в Майами.

The Limba

Этим летом казахстанский музыкант Мухаметали Ахметжанов, известный как The Limba, выпустил совместный трек с такими зарубежными знаменитостями, как Егор Крид, Тимати, Джиган, Гуф, OG Buda, Soda Luv и Blago White.

Между тем, музыкальный альбом казахстанца стал причиной судебных разборок между двумя лейблами. Тем не менее, трек из нового альбома The Limba возглавил Top-100 Kazakhstan Apple Music.

Минувшей осенью артист записал новый трек с Егором Кридом. А чуть позже The Limba стал музыкальным гостем в шоу "Вечерний Ургант". Он спел песни из своего альбома "Анима".

Алишер Каримов

Этим летом казахстанский певец Алишер Каримов представил новое произведение. Он снял клип на песню "Түркістан", слова и музыку к которой написал сам. Красочный клип артиста вдохновил фанатов. Спустя всего месяц он и Алия Телебарисова сыграли влюбленных в новом клипе.

В ноябре стало известно, что Каримов принял участие в шоу "Голос" в России. Он также рассказал, почему решил поучаствовать в нем. А затем казахстанец записал сразу три новых дуэта с Акботой Керимбековой, Багым Мухитденовй, Ардак Балажановой.

На днях прошедший в полуфинал "Голоса" Алишер Каримов записал дуэт с латвийским музыкантом.

Анатолий Цой

Весной уходящего года поклонники назвали Анатолия "лучом света на нашей эстраде". Он, в свою очередь, поделился, с каким трудом ему даются песни.

После этого Цой, объявив о премьере своего альбома "На ощупь", получил признания в любви и похвалу за него. В октябре Роза Рымбаева и Анатолий Цой спели дуэтом в российском шоу, причем неожиданно для самих себя.

В этом месяце Цой получил награду от президента за вклад в культуру страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948281-gremmi-kontserty-i-imya-na-marse-samye-gromkie-uspehi-kazahstanskih-zvezd-v-etom-godu/