Димаша Кудайбергена наградили за заслуги в области культуры

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген получил награду за заслуги в области культуры. Он стал лауреатом национальной телевизионной премии "30 лет - 30 имен".

Национальный конкурс "30 лет - 30 имен", объявленный в честь 30-летия независимости Казахстана, стартовал 23 ноября при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Накануне на официальном сайте организатора конкурса - телеканала Qazaqstan - были объявлены имена его лауреатов, сообщает DimashNews.

Конкурс состоял из нескольких этапов. В первом этапе экспертная комиссия отбирала кандидатов, показавших высокий профессионализм и блестящие результаты в области культуры, науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, кино, литературы и внесших весомый вклад в развитии страны.

Кандидаты, которые прошли второй этап по решению комиссии, участвовали во всенародном голосовании на сайте телеканала Qazaqstan. На победу претендовали по пять кандидатов в 10 номинациях.

Димаш Кудайберген, композитор Секен Турысбеков и художник Ерболат Толепбай стали лауреатами премии "За заслуги в области культуры".

Награду Димаша, который находится сейчас в Китае, вручили его родителям - Канату и Светлане Айтбаевым.

"Мы хотим от всего сердца поблагодарить ТРК Qazaqstan за проведение этой премии, а также всех поклонников, кто голосовал и поддерживал Димаша. Для нас это большая честь!" - отметил Канат Айтбаев.

Награду "За заслуги в области кино" получили народный артист Казахстана Асанали Ашимов, актеры Болат Абдильманов и Досхан Жолжаксынов. За вклад в развитие традиционного искусства были отмечены премией куйши Айгуль Улкенбаева, артист Рамазан Стамгазиев и поэтесса Елмура Жанабергенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945607-dimasha-kudaybergena-nagradili-za-zaslugi-v-oblasti-kultury/