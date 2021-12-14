"Это только начало": певец Анатолий Цой получил награду от президента за вклад в культуру страны

Вручение награды Анатолию Цою. Скрин видео: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский певец Анатолий Цой по указу президента получил Почетную грамоту за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Ему также вручили медаль по случаю 30-летия независимости Казахстана, передает NUR.KZ.

Радостной новостью Анатолий поделился в Instagram.

"20 лет я работал в разных учреждениях на гососнове! Всегда хотелось добиться признания в своей стране! Сегодня на своем примере я хочу показать вам, мои дорогие, что все цели и мечты, которые вы ставите перед собой, сбываются! Это только начало моего долгого пути, но это большая честь и ответственность!

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами указом президента Республики Казахстан я был награжден Почетной грамотой Кроме этого, награжден государственной медалью по случаю 30-летия независимости Республики Казахстан!" - похвастался артист.

Коллеги и поклонники искренне поздравили Цоя с наградой.

"Наконец-то! Поздрааляю, ты этого долго добивался и заслужил", "Толя, дорогой, от души поздравляю! Заслуженно!! Ты достоин еще больших наград, и пусть они тебя найдут", "Поздравляю тебя, роднулька,ты заслужил. Ждем звания народного артиста Казахстана", "Мы уже тобой гордимся!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946859-eto-tolko-nachalo-pevets-anatoliy-tsoy-poluchil-nagradu-ot-prezidenta-za-vklad-v-kulturu-strany/