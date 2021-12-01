Скриптонит. Кадр из выступления: YouTube / Musica36

Казахстанский рэпер Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music - он получил специальную награду от сервиса Regional Artist of the Year Awards, сообщается на официальном сайте Apple.

Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит, начал покорять российскую сцену в 2015 году, когда подписал контракт с лейблом Басты Gazgolder.

Дебютный альбом Скриптонита "House with Normal Activity" мгновенно стал хитовым и был признан одним из самых громких записей нового российского хип-хопа.

В сотрудничестве с Gazgolder Скриптонит выпустил еще две пластинки, поднявшись до статуса ведущего продюсера лейбла. Фанаты стали называть Скриптонита не иначе как новым голосом молодого поколения.

В 2019 году Жалелов создал собственный лейбл Musica36, новый альбом рэпера "2004", вышедший уже под лейблом Musica36 исключительно на Apple Music, был тепло принят музыкальными критиками.

Как пишет Apple, Скриптонит является рекордсменом по количеству прослушиваний двух альбомов в Apple Music за первую неделю в пяти странах - Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан и Молдова. Его сингл "Baby Mama" вывел альбом в двадцатку лучших мировых альбомов в Shazam.

Сейчас Адиль работает над своей первой англоязычной пластинкой.

"Эта награда - кульминация невероятных нескольких лет, и Apple Music была со мной на протяжении многих из них. Спасибо за признание", - поблагодарил Скриптонит платформу за награду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944768-skriptonit-stal-artistom-goda-v-rossii-po-versii-apple-music/