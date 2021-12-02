"Мои приоритеты поменялись": Давлетяров рассказал о позитивных переменах в жизни (фото)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров украсил собой обложку российского глянцевого журнала, в интервью которому рассказал о смене жизненных приоритетов. Кроме того, медиаменеджер признался, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман Илюбаевич поведал, что стал часто летать в разные страны. Например, сейчас он находится в Узбекистане - на днях Давлетяров посетил Коканд, а теперь навестил Ташкент.

"В последние месяцы я много летаю по разным странам и городам. Это связано и с моими рабочими делами, моей учебой, и моими мастер-классами. Много людей, много душевных разговоров, и вижу, как иногда опыт и поддержка меняет судьбы людей. Так же, как когда-то и моя жизнь изменилась к лучшему благодаря поддержке и опыту моего наставника. Как говорится, век живи, век учись. Пусть то, что сегодня было мечтой, завтра станет частью вашей жизни. Для этого надо действовать, друзья!" - написал бывший гендиректор "Муз-ТВ".

Кроме того, Арман Давлетяров появился на обложке российского журнала Family Guide. В интервью изданию он признался, что его жизненные приоритеты поменялись, а также рассказал о своей семье, традициях и друзьях.

Фанаты порадовались за него.

"Вы крутой, мы очень рады за вас", "Очень гордимся вами!", "Ваша мама родила замечательного человека. Здоровья вам и вашей семье. Пусть читатели, читая ваш рассказ о традициях, возьмут себе все самое хорошее для себя", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944937-moi-prioritety-pomenyalis-davletyarov-rasskazal-o-pozitivnyh-peremenah-v-zhizni-foto/