"Круто вышло": Алишер Каримов записал сразу три новых дуэта

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов, принявший участие в российском шоу "Голос", представил на суд зрителей новые треки. Песни Алишер записал с известными отечественными артистками, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов неустанно работает над новыми творениями. На этот раз он порадовал своих фанатов неожиданными дуэтами.

"Друзья, вашему вниманию три новых дуэта. Мы надеемся, что мелодии, наполненные чувствами, найдут место в ваших сердцах. Акбота Керимбекова, Багым Мухитденова, Ардак Балажанова, спасибо вам", - написал Алишер на своей страничке в Instagram.

Подписчики оставили свои теплые отзывы. Они высоко оценили музыкальные новинки и не поскупились на комплименты в адрес артистов.

"Молодец, земляк, просто супер!", "Со всеми круто вышло", "Прекрасно, все три дуэта замечательные", "Как всегда на высоте", "Ты с в своем репертуаре, как всегда все интересное", "У Ардак голос особенный", "Акбота супер",

"Поздравляю!", "Профессиональные тандемы", "Пусть у вас будет как можно больше красивых песен", "Мне понравился третий трек", "С Багым огонь", "Очень клево", - написали они.

Мы писали ранее, что Алишер Каримов принял участие в шоу "Голос" в России. Позже артист рассказал, почему решил отправиться на данный конкурс, будучи заслуженным деятелем Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943360-kruto-vyshlo-alisher-karimov-zapisal-srazu-tri-novyh-dueta/