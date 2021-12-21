Арман Давлетяров отметил День независимости Казахстана с диаспорой казахов в Майами

Арман Давлетяров с диаспорой казахов в Майами. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер и экс-глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров отметил День независимости Казахстана с диаспорой казахов в США. Давлетяров был приятно удивлен, что казахские традиции трепетно хранятся нашими соотечественниками за рубежом, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров поделился впечатлениями с праздника, отмеченного в кругу друзей.

"Вчера в Майами отметили 30-летие независимости Казахстана с большой диаспорой казахов, проживающих тут. Не ожидал, что тут очень много живут наших соотечественников, которые чтут и хранят наши традиции.

Вдвойне приятно было их отношение и уважение ко мне. И здесь меня знают и любят наши земляки, это взаимно, поверьте. Казахи, как говорится, и в Африке казахи: баурсаки, бешбармаки, казахские национальные игры и танцы.

Как будто побывали опять в Казахстане", - отметил он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Давлетяров был на празднике с семьей. Теплая встреча подарила много ярких эмоций.

"Моя семья и дети были в восторге от этого праздника-пикника. Все гости с собой приносили еду и напитки, а горячее готовили на месте уже. Мы тоже купили в магазине фрукты и разные вкусности и приехали всей семьей на этот пикник. Спасибо организатором за этот прекрасный день, за праздник и положительные эмоции. Алга, Казахстан! Еще раз всех с праздником!" - заключил он.

Подписчики поздравили Армана с праздником и оставили свои отзывы.

"Где казахи, там полный дастархан", "Молодцы! Где бы ни жили казахи, они должны помнить свою родную землю!", "Как атмосферно! Думала, что это в Казахстане", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947647-arman-davletyarov-otmetil-den-nezavisimosti-kazahstana-s-diasporoy-kazahov-v-mayami/