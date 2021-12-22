Прошедший в полуфинал "Голоса" Алишер Каримов записал дуэт с латвийским музыкантом

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Отечественный исполнитель Алишер Каримов, участвующий в российском шоу "Голос", представил новый трек. Дуэт с латвийским музыкантом высоко оценили поклонники Алишера, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов совсем недавно записал сразу три новых дуэта. Исполнитель спел вместе с известными казахстанскими артистками - Акботой Керимбековой, Багым Мухитденовой и Ардак Балажановой. В этот раз Алишер представил еще одну свою творческую работу.

"Красивый дуэт "Город из стекла" с моим другом и замечательным музыкантом из Латвии Янисом Лемежисом на всех музыкальных платформах и на моем ютюб-канале", - написал Алишер на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики поздравили певца с премьерой трека. А также пожелали ему удачи в шоу "Голос".

"С премьерой, брат!", "Красивая песня и исполнение шикарное", "Отличный дуэт", "Замечательно спел", "Алишер, удачи тебе, желаем победы", "Светлого пути, Алишер", - написали они.

Отметим, что Алишер Каримов, как и другой казахстанский певец Ернар Садырбаев, участвует в юбилейном сезоне шоу "Голос". Оба казахстанских исполнителя блестяще справились с задачей, стоящей в четвертьфинале, и прошли в полуфинал.

Ернар развернул все кресла наставников на "Слепых прослушиваниях" и выбрал в наставники Диму Билана. Алишер же попал в команду Александра Градского. После смерти маэстро кресло наставника оставили пустым, а судьбу его подопечных решают голосованием зрители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947996-proshedshiy-v-polufinal-golosa-alisher-karimov-zapisal-duet-s-latviyskim-muzykantom/