Димаш Кудайберген попал в топ-10 самых популярных в соцсетях артистов мира

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген попал в десятку самых упоминаемых в Сети артистов за ноябрь. Певец обошел по популярности американского рэпера Трэвиса Скотта и занял девятое место в списке, передает NUR.KZ.

Имя казахстанского певца Димаша Кудайбергена значится в рейтинге самых упоминаемых за ноябрь знаменитостей в соцсетях. Рейтинг был составлен независимой американской исследовательской компанией NetBase Quid, которая занимается анализом и оценкой потребительского рынка в Сети.

Первое место в данном списке занимает американская исполнительница и продюсер Тейлор Свифт. В тройку лидеров горячей десятки также вошел JIN - участник популярной группы BTS и тайская певица и модель Lisa, которая является участницей южнокорейской поп-группы Blackpink.

В топ-10 также вошли американские певицы Саммер Уолкер и Ариана Гранде, канадский поп-певец Джастин Бибер и другие. Димаш Кудайберген занял девятую позицию в данном рейтинге, обойдя известного рэпера Трэвиса Скотта.

Напомним, отец Димаша Кудайбергена сообщил о том, что песня казахстанского певца Fly away оказалась в чарте горячих трендов Billboard, за две недели артист с 19-й ступени поднялся до 4-го места в двадцатке популярных треков и попал в четверку лидеров топ-чарта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943352-dimash-kudaybergen-popal-v-top-10-samyh-populyarnyh-v-sotssetyah-artistov-mira/