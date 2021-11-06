Алишер Каримов принял участие в шоу "Голос" в России (фото)

Алишер Каримов. Фото: Голос/The Voice Russia/youtube

Известный казахстанский исполнитель Алишер Каримов принял участие в российском музыкальном шоу "Голос", передает NUR.KZ.

Во время слепых прослушиваний казахстанец исполнил песню Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца "Вечная любовь".

Выступление Каримова покорило Александра Градского. Именно он развернулся к казахстанскому исполнителю и пригласил его в свою команду.

Высоко оценили выступление Алишера Каримова и другие члены жюри.

"Мне понравился нижний регистр. Просто фантастика", - заявил Леонид Агутин.

Блестящим назвала выступление казахстанца и певица Пелагея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940876-alisher-karimov-prinyal-uchastie-v-shou-golos-v-rossii-foto/