"С настроением на победу": Алишер Каримов рассказал об участии в российском шоу "Голос"

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Алишер Каримов рассказал, почему решил принять участие в российском шоу "Голос". Артист прошел слепые прослушивания и попал в команду Александра Градского. Как отметил певец, конкурсы его вдохновляют и дарят яркие чувства.

Алишер Каримов - заслуженный деятель РК, любимый народом певец. Его участие в российском проекте "Голос" многих искренне удивило, ведь артист давно уже доказал, что очень талантлив.

На слепых прослушиваниях Алишер исполнил песню "Вечная любовь" Шарля Азнавура, чем покорил Александра Градского. Он развернулся и пригласил певца в свою команду.

Ранее Алишер участвовал в различных международных вокальных конкурсах, таких как "Славянский базар", "Новая волна", "Ереван зовет" и других, где достойно представил Казахстан.

Финалист шоу SuperStar KZ признался, что каждый конкурс дарит ему новые эмоции. Каримов уверен, что почивать на лаврах, получив народное признание, не стоит. Нужно стремиться развиваться и далее.

"Участвуя там, я вспоминаю эмоции и ощущения SuperStar KZ, и от этого ты становишься моложе, это придает тебе то юношеское вдохновение, это твои песни, твои чувства обновленные. Я всегда иду с настроением на победу. Зачем по-другому идти на конкурс", - рассказал он в программе "Таңғы STUDIO" на телеканале "Алматы".

Алишер также отметил, что считает себя везучим человеком, ведь он попал в команду Градского, который для него является представителем вечной музыки.

Певец рассказал и о других участниках шоу "Голос" из Казахстана. К примеру, Адильхан Макин, также попавший в команду Градского, ранее получил гран-при на конкурсе "Славянский базар", когда Алишер был в составе жюри. А теперь они оба - конкурсанты российского проекта.

"Жизнь прекрасна, она может так повернуться, и мне нравятся эти прекрасные повороты", - признался он.

Напомним, еще один участник "Голоса" Ернар Садырбаев развернул кресла всех четырех наставников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941975-s-nastroeniem-na-pobedu-alisher-karimov-rasskazal-ob-uchastii-v-rossiyskom-shou-golos/