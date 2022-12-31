У кого из казахстанских знаменитостей в этом году родились дети

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Уходящий год был довольно "урожайным" для казахстанских знаменитостей. Семьи многих из них пополнились детьми. Предлагаем вспомнить, у кого из отечественных звезд родились наследники.

Макпал Исабекова

В июне этого года певица родила своего долгожданного первенца. Она также рассказала, какое необычное имя дала сыну. Позже артистка поделилась, что для нее значит материнство. Певица раскрыла, что ее ребенок - представитель шести национальностей.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Айсауле Бакытбек

Айсауле Бакытбек впервые стала мамой в январе. Спустя некоторое время блогерша рассказала, как назвала дочь. Она также высказалась о том факте, что некоторые женщины мечтают родить именно сына. А в мае она объяснила, почему не будет запрещать дочери жить с мужчиной до брака.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айым Сейтметова

Первый ребенок Айым Сейтметовой появился в марте. В апреле актриса рассказала, какое имя получила ее дочь. Новоиспеченная мама призналась, что характер малышки напоминает ураган. Знаменитость также поведала о своих родах, закончившихся экстренным кесаревым сечением. Она призналась, что после этого ей было "жутко грустно".

В августе Айым устроила своеобразный "беташар" маленькой дочери, решив показать ее публике.

Фото: Instagram/aiymsm

Тауекел Мусилим

В ноябре отечественный актер Тауекел Мусилим стал отцом во второй раз. Через несколько дней он рассказал, как назвал второго сына, и показал кадры с выписки. А недавно Тауекел устроил праздник по случаю 40 дней младшего сына.

Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Динара Бактыбаева

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева стала мамой во второй раз в августе. Знаменитость отметила, что роды прошли очень быстро.

"В 7.50 прибыли, в 8.10 родили. Спасибо, что не в машине", - пошутила Динара.

Позже она рассказала, как назвала новорожденную дочь. Знаменитость поведала и о дилемме, с которой столкнулась при получении документов.

Сторис Динары Бактыбаевой. Фото: instagram.com/dika_strai

Jah Khalib

Казахстанский певец Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, тоже в этом году стал отцом. Супруга артиста родила дочь в начале мая.

Он опубликовал первое трогательное фото со своей новорожденной дочерью. Кадр моментально стал самым популярным постом в его аккаунте.

Jah Khalib с дочерью. Фото: instagram.com/jahkhalib

Жания Джуринская

Актриса родила ребенка 16 июня. Она почти сразу показала дочь и объяснила, почему отказалась от торжественной выписки.

Кроме того, блогерша сравнила свои роды с фильмами Квентина Тарантино и спуском в ад. По словам знаменитости, в тот момент были лишь "жесть, кровь и никакой жалости".

Затем Жания раскрыла имя дочери и рассказала о споре с мужем из-за одной буквы.

Жания Джуринская с мужем. Фото: instagram.com/khizmetov

Нурлан Коянбаев

Актер и юморист Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз. У артиста, воспитывающего дочь и сына, родился еще один мальчик. Он устроил яркую выписку жене и новорожденному сыну из родильного дома.

Нурлан Коянбаев с женой и сыном. Кадр из видео: instagram.com/koyanbayevnurlan

Мурат Мутурганов

Артист Мурат Мутурганов в начале октября сообщил своим подписчикам в соцсети о том, что стал отцом во второй раз. В семье известного фокусника появилась девочка. Мурат впервые показал фото с новорожденной дочерью и рассказал, как нарекли малышку.

Мурат Мутурганов с женой и детьми. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Асем Нурсеитова

В марте блогерша и дизайнер Асем Нурсеитова родила четвертого ребенка. На партнерские роды она пригласила свою золовку - телеведущую Динару Сатжан, которая в итоге перерезала пуповину малышке.

Асем Нурсеитова с дочерью, Динарой Саижан и медиками. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Айнур Нурсеитова

А недавно ребенка родила и младшая сестра Асем Нурсеитова - Айнур. У блогерши и ее четвертого мужа появилась дочь, имя которой инстадива уже рассекретила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003834-u-kogo-iz-kazahstanskih-znamenitostey-v-etom-godu-rodilis-deti/