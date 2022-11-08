Тауекел Мусилим с женой и сыном. Фото: instagram.com/mahonti__

Отечественный актер Тауекел Мусилим стал отцом во второй раз. У него родился сын. О радостном событии сообщила в соцсети его супруга Махаббат Туктибаева, передает NUR.KZ.

В начале сентября жена Тауекеля Мусилима сообщила о беременности и рассказала об отношениях со звездным мужем. Сегодня, 8 ноября, в семье Тауекеля и Махаббат произошло прибавление.

"Благодарю Аллаха. Мы с Тауекелем стали родителями во второй раз. Жеребеночек мой, добро пожаловать в этот мир. Расти крепким. Стань настоящим джигитом. Мы тебя любим", - написала Махаббат в своем Instagram, где разместила теплое видео с мужем и своим первенцем Айторе.

Подписчики поздравили пару с важным и радостным событием в их жизни.

"Ура! Молодцы! Мы все так рады за вас! Пусть растет крепким мальчиком", "Айторе стал старшим братом", "Поздравляю! Здоровья вам и малышу!", "Такая милая", - отреагировали пользователи Казнета.

Отметим, что Тауекел и Махаббат впервые стали родителями 8 января прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996260-tauekel-musilim-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz/