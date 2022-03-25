"Хочу пожелать всем испытать это счастье": Асем Нурсеитова родила четвертого ребенка (фото, видео)

Асем Нурсеитова с дочерью, Динарой Саижан и медиками. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская блогерша и дизайнер Асем Нурсеитова родила четвертого ребенка. На партнерские роды она пригласила свою золовку - телеведущую Динару Сатжан, которая в итоге перерезала пуповину малышке, передает NUR.KZ.

Асем - старшая из четырех сестер Нурсеитовых - теперь и сама в четвертый раз стала мамой. О рождении ребенка стало известно из ее Instagram.

Во время схваток она общалась с подписчиками, читая их советы и рассказывая, как продвигается процесс родов.

"Пока я еще беременяшка, пользуясь случаем, хочу пожелать всем своим подписчицам испытать это счастье - счастье быть мамой, счастье быть беременной, и всего самого вам хорошего", - сказала Асем.

Малышка появилась на свет 23 марта в 23.13.

"Динара Сатжан сама все контролировала. Всю ночь дежурила", - с благодарностью отметила Нурсеитова.

Сама телеведущая в своем Instagram высказалась о родах, на которых присутствовала лично.

"Қазақ еліне +1 Сәтжан. Вчера в 23.13 наша Асем Нурсеитова родила девочку. Роды - волшебный процесс. Ты становишься свидетелем появления на свет новой жизни. Нового человека. Нового гражданина Казахстана.

Я поняла, что могу смело работать доулой. Помощницей в родах. Обещаю позитивную атмосферу. Расслабляющий массаж поясницы. Чай. Кофе. А если серьезно, я бы на законодательном уровне ввела норму рожать с родным человеком. Поддержка в такой момент очень важна!" - написала Динара Сатжан.

Блогерша Бота Нурсеитова на своей странице поздравила старшую сестру с рождением четвертой девочки.

Story Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962084-hochu-pozhelat-vsem-ispytat-eto-schaste-asem-nurseitova-rodila-chetvertogo-rebenka-foto-video/