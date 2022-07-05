"Уровень фантазии мужа меня удивил": Макпал Исабекова рассказала, какое необычное имя дала сыну

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Певица Макпал Исабекова рассказала, как назвала своего новорожденного сына. По словам артистки, у ее мужа необычная фамилия и отчество, поэтому имя должно было быть интернациональным, передает NUR.KZ.

"Мы с мужем начали размышлять о том, как назовем наших детей, еще задолго до того, как узнали, что я в положении, еще в период романтических встреч, первых свиданий. Я, конечно, понимала, что к необычной фамилии и отчеству, которые ребенок унаследует от своего отца, имена типа Аскар, Азамат и Олжас не подойдут, и это должно быть что-то интернациональное и необычное.

Но уровень фантазии моего мужа меня, признаюсь, удивил. У него оказались заготовлены имена для всех наших семерых детей. О существовании некоторых из которых я даже не догадывалась (кажется, он их сам придумал)", - отметила Макпал в Instagram.

Певица добавила, что они с мужем сразу обсудили вопрос о том, кто будет давать имя ребенку.

"Мы сразу договорились, дабы избежать споров лишних, что, если это будет мальчик, имя даст он. Если девочка, тогда называть буду я, так как у меня было имя для девочки, которое я загадала для своей дочери уже давно", - объяснила музыкальная исполнительница.

Супруги узнали пол ребенка уже на третьем месяце беременности.

"Прежде чем ехать с новостью о моем интересном положении к родителям, мы узнали, что у нас будет сын, и я оказалась в пролете со своим именем для дочки. Но не согласиться с мужем, что он придумал лучшее имя для нашего первенца, я не могла. Я влюбилась в его звучание, в его значение, в его сокращенную версию, в его редкость. Теодор! Дар Божий! Тео! Тедди! Он, несомненно, наш дар свыше! Наш благословенный мальчик!" - написала Макпал.

Напомним, мы писали, что недавно певица Макпал Исабекова впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976949-uroven-fantazii-muzha-menya-udivil-makpal-isabekova-rasskazala-kakoe-neobychnoe-imya-dala-synu/