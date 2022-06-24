Жания Джуринская раскрыла имя дочери и рассказала о споре с мужем из-за одной буквы

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская рассказала, какое имя дала своей дочери. По словам актрисы, у них с мужем возник спор из-за одной буквы, но во время родов, видя мучения жены, Данияр пошел на компромисс, передает NUR.KZ.

Как оказалось, Жания уже давно была влюблена в одно женское имя. Об этом она поведала в Instagram.

"Sofi 16.06.22. С подросткового периода я влюблена в это имя и мечтала так назвать дочь! Кстати, мои "старички"-подписчики об этом знают. К тому же, это имя моей бабушки. Когда узнали, что ждем девочку, Данияр, зная, что у меня уже есть имя, поддержал! Единственное, у нас был спор из-за буквы "я" на конце. Я хотела "София", а муж - "Софи", но во время родов, видя мои мучения, Даник пожалел и еле из себя выдавил: "Хорошо, пусть будет в документах София, но называть будем Софи".

Никогда не думала, что можно, оказывается, скучать по своему ребенку, пока он спит в другой комнате. В такие моменты я смотрю на эту фигуру с ее именем и с нетерпением жду нашей встречи. Какое счастье быть мамой! Желаю каждой на запястье таких девочек и мальчиков", - написала Джуринская.

Напомним, ранее Жания Джуринская рассказала о своих родах и сравнила их со спуском в ад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975483-zhaniya-dzhurinskaya-raskryla-imya-docheri-i-rasskazala-o-spore-s-muzhem-iz-za-odnoy-bukvy/