"Добро пожаловать в этот мир, доча": Айым Сейтметова сообщила, что стала мамой

Айым Сейтметова с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова сообщила в соцсети, что стала мамой. Сегодня она родила дочь. Подписчики поздравили счастливую мамочку с пополнением в семье, передает NUR.KZ.

"30 марта 2022 года я стала мамой. Добро пожаловать в этот мир, доча. Как же вкусно ты пахнешь", - написала она в Instagram и опубликовала первые фотографии с новорожденной дочерью из родильного дома.

Подписчики, в числе которых Динара Сатжан, Наzима, Индира Едильбаева, Гульназ Жоланова, Салтанат Бакаева, Say Mo и другие звезды шоу-бизнеса, поздравили ее с рождением малышки. Они пожелали маме и ребенку крепкого здоровья и долгой жизни. Не забыли они поздравить и счастливого папу.

"Какая классная новость! Поздравляем!", "Оо, мои поздравления, как же круто!", "Ура, ура!!! В мой день рождения! Здоровья малышке и вам скорейшего восстановления", "Молодцы, ребята", "Пусть растет на радость всем", "Как же я этого ждала!" - отметили они.

В сторис Айым опубликовала свое видеообращение к подписчикам. Она отметила, что у ее мамы - актрисы Данагуль Темирсултановой - новый статус и новоиспеченная бабушка этому бесконечно рада.

"Ребята, всем спасибо за поздравления! С нами все хорошо, утром родились. В палате моя мама, помогает мне, моя помощница. Счастливая бабушка!" - рассказала Айым.

Напомним, в конце ноября прошлого года Айым Сейтметова перестала скрывать свое "интересное" положение. Позже они с мужем провели гендер-пати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962789-dobro-pozhalovat-v-etot-mir-docha-ayym-seytmetova-soobschila-chto-stala-mamoy/