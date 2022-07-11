Родившая сына в 38 лет Макпал Исабекова рассказала, что для нее значит материнство (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Певица Макпал Исабекова продолжает наслаждаться своим первым опытом материнства. Казахстанская артистка рассказала, что для нее оно значит, передает NUR.KZ.

Ранее Макпал рассказала, какое необычное имя дала сыну. Теперь в своем Instagram музыкальная исполнительница поделилась, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка.

"Быть мамой - это просыпаться по 5-6 раз за ночь, а то и вовсе не спать ночами. Бесконечно любоваться ребенком, пока кормишь, даже если шея затекает все время смотреть вниз. Просыпаться от каждого шороха и забыть, что такое фаза глубокого сна. Любить беззаветно и безусловно маленького человека, даже когда кажется, что сил уже нет и хочется сдаться. Заполнять галерею телефона исключительно фотографиями и видео ребенка. Смотреть на него, разглядывать пока он спит, вместо того, чтобы отдыхать и спать вместе с ним", - написала артистка.

В ответ подписчицы поддержали Макпал и принялись дополнять список того, что меняется в жизни с рождением малыша. Они также порадовались за артистку, которой довелось испытать эти чувства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977863-rodivshaya-syna-v-38-let-makpal-isabekova-rasskazala-chto-dlya-nee-znachit-materinstvo-foto/