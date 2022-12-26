Айнур Нурсеитова родила дочь от четвертого мужа и рассекретила ее имя (фото)

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/ainurnurseit

Казахстанская блогер и модель Айнур Нурсеитова, вышедшая замуж в четвертый раз весной уходящего года, родила третьего ребенка, передает NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали, что Айнур Нурсеитова, будучи матерью двоих детей, вышла замуж в четвертый раз. Она также заключила с мужем никях. А в августе стало известно о ее беременности.

Накануне блогерша в своем Instagram сообщила, что родила дочь.

"22.12.22 родилась наша доча Сафия! Всем спасибо за поздравления!" - написала она.

Пользователи соцсети поздравили Айнур с пополнением в семье.

"Какая потрясающая дата. Мои поздравления новоиспеченным родителям", "Поздравляю! Пусть будет благополучна! Рада за вас!", "С рождением доченьки! Какая красивая дата", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002972-aynur-nurseitova-rodila-doch-ot-chetvertogo-muzha-i-rassekretila-ee-imya-foto/