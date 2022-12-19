Тауекел Мусилим устроил праздник по случаю 40 дней младшего сына (фото, видео)

Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим провел обряд "қырқынан шығару" младшему сыну. В честь этого события он устроил той. Разделить радость молодой семьи пришли родные и близкие друзья, передает NUR.KZ.

Кадры празднования "қырқынан шығару" сына Тауекеля Мусилима появились в Instagram Гульнары Ергалиевой, которая стала уважаемой гостьей торжества.

"Сегодня "қырқынан шығару" Амирчика - второго сыночка Тауекеля и Махаббат. Поздравляю! Пусть малыш растет всем нам на радость здоровым, сильным, крепким, умным, добрым!

Хочу пожелать, чтобы два сына Тауекеля, Айтореша и Амирчик, как два сильных крыла в будущем, во всем были похожи на своего папу!" - написала она, пожелав всех благ молодой семье.

К поздравлениям автора поста присоединились ее подписчики.

"Какие хорошенькие! А жена Мусилима - просто красавица! Счастья им!", "Пусть растет крепким джигитом", "Здорово!", "Пусть станет настоящим сыном народа", - отметили они.

Напомним, в начале ноября Тауекел Мусилим стал отцом во второй раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002102-tauekel-musilim-ustroil-prazdnik-po-sluchayu-40-dney-mladshego-syna-foto-video/