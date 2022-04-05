"У Бога свои планы": Айым Сейтметова рассказала, что случилось при родах (видео)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова, недавно ставшая мамой, рассказала о своих родах, закончившихся экстренным кесаревым сечением. Она призналась, что после этого ей было "жутко грустно", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айым, ранее озвучившая имя новорожденной дочери, поделилась историей родов.

По словам дочери Данагуль Темирсултановой, вплоть до даты родов она вела активную жизнь, ездила по городу.

"Не могла попрощаться со своей свободой", - пошутила девушка.

Она также добавила, что накануне родов у нее не было настроения.

"Я словно чувствовала, что заканчивается моя беременность и скоро мне придется попрощаться с животом. И я уехала в горы. Вместе с животиком. Слушала музыку. Громко пела. И даже поплакала. Просто выплеснула эмоции. Я прорыдала перед сном и у меня начались схватки в эту ночь. Кое-как пережила ту ночь, просыпаясь от схваток, но я тогда не знала, что это они. Итог: наутро стало схватывать сильнее", - рассказала Айым.

Схватки девушки продолжались почти сутки, когда она выехала в роддом.

"Мы когда начали встречаться, любили смотреть, как взлетают и приземляются самолеты. Романтика. Взяли кофе и сели смотреть. Одновременно рожаю. У меня схватки уже каждые шесть минут, а я сижу и смотрю, как взлетают и садятся самолеты. Талга - молодец, создавал романтику как мог. Роддом в другом конце города, мы в другом. Мы приехали в роддом, и меня отправили на КТГ", - добавила она.

Айым также провела рум-тур своей палаты для подписчиков.

"Послеродовой период был тяжким, позже расскажу почему. Намучилась я. А еще я слишком привязана к Талге, мне было плохо без него. Я его хвостик, всегда рядом с ним", - призналась знаменитость.

Затем девушка рассказала, как ее в итоге отправили на экстренное кесарево из-за некоторых особенностей родового процесса.

"С одной стороны мне было жутко грустно, ведь я хотела прожить эти роды, как и все женщины. Готовилась, проходила курсы, была готова на все 100%. Но у Бога свои планы. Главное, что я и доча живы и здоровы. А сейчас этот сладкий комочек лежит рядом со мной", - написала Айым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963466-u-boga-svoi-plany-ayym-seytmetova-rasskazala-chto-sluchilos-v-rodah-video/