"Должна стать высокочтимой личностью": Динара Бактыбаева рассказала, как назвала вторую дочь

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала, как назвала новорожденную дочь. Знаменитость поведала и о дилемме, с которой столкнулась при получении документов, передает NUR.KZ.

"Внимательный подписчик уже знает, как мы назвали нашу вторую принцессу. Это имя одно из первых озарило нас. Мужу оно сразу же понравилось. А я на всякий предлагала еще несколько других, но он уже решил твердо", - пояснила актриса в своем Instagram.

Как оказалось, она с супругом выбрала имя арабского происхождения.

"Алиша. Имя имеет арабское происхождение и переводится как "высокая" или "высокочтимая", "благородная", "почитаемая". И, кстати, при оформлении свидетельства о рождении мы столкнулись с дилеммой. По новым правилам, есть только два варианта написания ФИО: полностью с казахским окончанием или же русским. Смешение недопустимо.

Аяна у нас, к примеру, Айтасова Аяна Арманкызы. И на сей раз мы хотели так же, но нам не позволили. Хотя, как сказали подруги, ФИО нашей дочурки звучит по-звездному. Ну, все, Айтас Алиша Арманкызы, ты должна стать известной, высокочтимой личностью! Шучу, главное будь счастливой, девочка моя! Светлой и благородной тебе дороги!" - написала Динара.

Напомним, ранее мы писали, что Динара Бактыбаева родила вторую девочку. Она также показала кадры выписки из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985410-dolzhna-stat-vysokochtimoy-lichnostyu-dinara-baktybaeva-rasskazala-kak-nazvala-vtoruyu-doch/