Мурат Мутурганов стал отцом во второй раз

Мурат Мутурганов с супругой. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Казахстанский артист Мурат Мутурганов сообщил своим подписчикам в соцсети о том, что стал отцом во второй раз. В семье известного фокусника появилась прелестная девочка, передает NUR.KZ.

Мурат поделился фотографией из роддома.

"Мы это сделали! Теперь мы родители двух детей. Сегодня в 9 часов 10 минут, 2 октября 2022 года, у нас родилась доча. P.S.: Такое же фото я сделал семь лет назад", - написал счастливый папа в своем Instagram.

Подписчики, в числе которых друзья и коллеги артиста - Илья Ильин, Аша Матай, Альмира Турсын, Динара Кырыкбаева, Асель Сагатова, Гульнара Сильбаева, Салтанат Бакаева и другие, поздравили Мурата и его супругу с пополнением в семье.

"Аааа! Поздравляю вас с рождением малышки! Пусть растет сильной, здоровой, крепенькой девочкой и счастливой!", "Поздравляем! Здоровья мамочке и доченьке!", "Это волшебно, вы молодцы!", "Ура! Поздравляю вас! Крепкого здоровья малышке, скорейшего восстановления мамочке, много молочка и спокойных ночей!" - оставили свои отзывы пользователи Казнета.

Сторис Мурата Мутурганова. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990718-murat-muturganov-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz/