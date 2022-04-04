"Характер у дочи - ураган": Айым Сейтметова раскрыла имя своего ребенка (фото)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова рассказала, какое имя получила ее дочь. Новоиспеченная мама призналась, что характер малышки напоминает ураган, передает NUR.KZ.

30 марта актриса рассказала, что стала мамой.

Какое имя было решено дать девочке, Айым раскрыла несколько дней спустя.

"Итаева Томирис Талгаткызы. 30.03.2022. Имена для наших будущих детей мы с Талгой выбрали, еще когда встречались. И для мальчика, и для девочки. Причем это было обоюдно и сразу. Мы ни разу не рассматривали другие имена. Характер у дочи - ураган. Говорят, имя очень влияет на то, каким будет человек. Видимо, правда", - написала она на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети оценили "царственный" выбор имени для новорожденной и прокомментировали слова Айым про ее характер.

"Очень красивое имя, пусть растет на радость", "Такое красивое имя", "А еще гороскоп - огонь. Она Овен - независимая и с лидерскими качествами. Но самое главное - пусть будет здоровой", "Овен-Тигр - конечно, ураган", "Она же Овен. В маму огненная", "Томирис - они все с характером-ураганом", - написали поклонники.

А некоторые выразили удивление, как можно судить о характере ребенка, которому всего несколько дней.

"Нет, как с рождения узнали, что характер - ураган?", "Я тоже этот момент не поняла, она же только родилась, как можно судить про характер", "Это просто начало, не просто ураган", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963303-harakter-u-dochi-uragan-ayym-seytmetova-raskryla-imya-svoego-rebenka-foto/