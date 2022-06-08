Казахстанский певец Jah Khalib стал отцом

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

Казахстанский певец Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, стал отцом. Супруга артиста родила дочь в начале мая, передает NUR.KZ.

О радостном событии Бахтияр Мамедов рассказал в программе Revue телеканала "НТК".

"По милости Всевышнего я стал папой. Ну, это будет, наверное, какой-то новый этап в моей жизни", - рассказал Jah Khalib.

При этом певец отказался раскрывать, какое имя они с женой дали новорожденной дочери.

"А это уже секрет", - заявил артист.

Мать Бахтияра Мамедова поделилась своими чувствами по поводу рождения внучки, которая, как оказалось, родилась в начале мая. Она все же раскрыла секрет, связанный с именем младшей внучки, и рассказала, что девочку назвали Сафия.

"О, это вообще счастье! У меня теперь три принцессы! Вот две старшие и третья - Сафия, которая родилась 2 мая" - порадовалась Ляззат Мамедова.

Напомним, о том, что Jah Khalib женился, стало известно в начале 2021 года. Как оказалось, певец вступил в брак еще летом 2020 года, но старался не афишировать это.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973116-kazahstanskiy-pevets-jah-khalib-vpervye-stal-ottsom/