"Очень красивое имя для девочки": Айсауле Бакытбек рассказала, как назвала дочь (фото)

Айсауле Бакытбек с мужем и дочерью. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек рассекретила имя новорожденной дочери. Она также опубликовала семейное фото с малышкой, предварительно закрыв ее лицо эмоджи, передает NUR.KZ.

Сначала молодая мама показала кулон с буквой "S" и пояснила, что это первая буква имени ее дочери.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

А позже в своем Instagram Айсауле сообщила о выбранных имени и фамилии для дочери.

"Рүстем Сафия Әлішерқызы", - лаконично написала она.

Поклонники ее выбор очень оценили.

"Какое красивое имя", "Пусть имя вашей дочери освещает ее жизненный путь", "Папа и мама, поздравляю", "Красивое имя, пусть принесет вашей дочке счастье", "Мое самое любимое имя", "Очень красивое имя для девочки, мою дочь тоже звать Сафия", - написали они.

Айсауле прокомментировала тот факт, что она решила не показывать лицо ребенка.

"Я не думала, что буду тем человеком, который лицо закрывает эмоджи, но когда родите, поймете", - объяснила блогерша.

Ранее она также рассказала, что ее муж против демонстрации ребенка публике.

"Я не против такого, но хотелось бы, чтобы она сама решила, быть публичной или нет. Сегодняшнюю фотосессию хочется показать всему миру вообще, и я бы после 40 дней показала бы дочу, мне кажется. Но у меня муж супермегапротив себя даже показывать, не то что нашу дочь", - написала Айсауле.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953923-ochen-krasivoe-imya-dlya-devochki-aysaule-bakytbek-rasskazala-kak-nazvala-doch-foto/